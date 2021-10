Disordini nel carcere di Tolmezzo

"Ieri, verso le 16, nell’istituto di pena di Tolmezzo, un detenuto di origine straniere, già noto per altri disordini, ha incendiato la propria camera". Lo riferisce a Telefriuli il segretario provinciale di Tolmezzo Udine della Uspp - Unione Sindacale Polizia Penitenziaria.

"Solo grazie all’intervento degli operatori il rogo è stato domato; successivamente l’uomo è stato portato in infermeria per essere visitato, e lì ha aggredito e malmenato tre operatori di Polizia Penitenziaria. All’arrivo del quarto collega, anche quest’ultimo ferito, è stato possibile contenerlo, con l’ausilio del medico di turno. Le prognosi per gli agenti vanno dai 5 ai 20 giorni".