Disordini post Udinese-Napoli: fermati una decina di tifosi friulani

Udinese-Napoli si è confermata anche ieri partita a rischio a causa dei rapporti tra le due tifoserie. Al termine del match, finito 1-1, una decina di tifosi friulani ha cercato di entrare nel parcheggio riservato ai partenopei e di venire a contatto con i supporter della squadra avversaria.

Il tentativo è stato respinto dagli agenti della Polizia di Stato, schierati già prima della partita in forze. I tifosi fermati sono, quindi, stati accompagnati in Questura per l'identificazione: adesso rischiano il Daspo. L'area della curva sud è rimasta off limits per alcune decine di minuti.