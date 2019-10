Disperso da cinque giorni, lo trovano morto in un bosco

Lo hanno cercato per cinque giorni ma non riuscivano a trovarlo. Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, l'allarme, l'ennesimo, che questa volta ha portato sulle tracce corrette i soccorritori isontini. Purtroppo per l'uomo, che aveva fatto perdere le tracce di sé all'inizio della settimana, non c'era più nulla da fare. Se non decretare la sua morte. Lo hanno trovato ieri, dopo 5 giorni, le unità cinofile Regione Veneto, insieme ai cinofili dei Vigili del Fuoco regionali Friuli Venezia Giulia. Il medico legale ha decretato il decesso.

Non ci sono responsabilità a carico di terze persone nella morte di questa persona trovata a Gorizia.

È un lutto anche nel Friuli occidentale, poi, questa mattina, dove è stata trovata una persona senza vita, a Bannia di Fiume Veneto. in questo caso dopo l'allarme era stato fatto intervenire sul posto anche l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando di Pordenone.