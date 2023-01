Disservizi alle mail di Libero e Virgilio

I servizi mail di Libero e Virgilio stanno manifestando da domenica 22 gennaio gravissimi problemi di funzionamento. Gli utenti, dunque, si trovano a non poter utilizzare la loro posta elettronica. In alcuni casi, le conseguenze dell'improvvisa e inaspettata interruzione sono gravi perché molti utenti la utilizzavano anche per motivi di lavoro.

Libero spiega come nelle "scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, è stata introdotta un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie utilizzate da alcune delle più grandi società al mondo”.

“Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta. Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione...".

“I tempi di attesa per vedere risolti i problemi sarebbero di 24/48 ore ma, dal nostro punto di vista, continua a non esserci certezza, e ciò è molto poco rassicurante per gli utenti che, ovviamente, necessitano di un servizio efficiente in considerazione del fatto che ormai disporre di una casella e-mail è imprescindibile per tutti”, denuncia Consumatori Attivi.

“Quindi se il servizio mail è essenziale per l'utente e deve disporne al più presto, si consiglia di aprire una nuova casella di posta elettronica con altro dominio".

"Inoltre, ci riserviamo di valutare eventuali richieste di risarcimento danni sicuramente subite da chi utilizzava la mail per lavoro o per altre corrispondenze di valore. A questi utenti consigliamo di raccogliere la documentazione comprovante il danno e di rivolgersi a noi per essere seguiti. I nostri contatti: e.mail info@consumatoriattivi.it, tel. 04321721212, tel. 0434-19223838, cel. 3473092244”.