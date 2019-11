Distacco di neve, colpito un furgone

Questa mattina poco prima delle 7 paura per il conducente di un furgone del pane che stava percorrendo la strada statale 13 Pontebbana nel tratto che prende il nome di via Alpi Giulie a Camporosso di Tarvisio. Il mezzo si è fermato l'altezza del supermercato Despar perché travolto da un distacco di neve. Ha riportato danni al tettuccio, al cofano e ai fanali.

Per fortuna l'autista non è rimasto ferito e non è stato necessario per lui l'intervento dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti e i rilievi da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tarvisio.