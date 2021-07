Distrutta dalle fiamme la Ferramenta Goi di Fagagna

Distrutta dalle fiamme la Ferramenta Goi Luigi di Fagagna, al civico 71 di via dei Fabrizio di Fagagna. Un grosso rogo, che avrebbe provocato danni ingenti alla struttura, si è sprigionato questa mattina, poco dopo le 9.30 nello stabilimento.

In fumo migliaia di articoli e prodotti esposti all'interno del punto vendita, riferimento per i residenti del Friuli Collinare ma non solo. In fiamme anche alcune vernici.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un gran numeri di mezzi. Le fiamme sono state domate in poco meno di un'ora. L'incendio, di vaste proporzioni, ha creato un'alta colonna di fumo visibile a chilometri e chilometri di distanza.

Consigliato, in via prudenziale, chiudere le finestre per i cittadini che abitano in zona, in attesa di maggiori dettagli e aggiornamenti.

Interdetta l'area interessata dall'incendio per facilitare le operazioni di spegnimento e per evitare ulteriori pericoli.