Distrutto a Rossosch il cippo che ricorda i Caduti della Seconda guerra mondiale

"La follia della guerra che sta attraversando i nostri giorni non risparmia neppure i simboli della pace". Così l'Associazione Nazionale Alpini commenta la distruzione, a Rossosch, la città russa che fu sede del Comando del Corpo d’armata alpino nel 1942, del cippo che ricorda tutti i Caduti nella Seconda Guerra Mondiale. "Il monumento è stato distrutto e sfregiato col simbolo della Z bianca dell'esercito russo - spiegano dall'Ana -. Il cippo era stato collocato dall’Associazione Nazionale Alpini davanti all’Asilo “Sorriso”, una bellissima struttura per l’infanzia che ospita 180 bambini, costruita nel 1993 dai volontari alpini e donata alla città in segno di riconciliazione e fratellanza".





“Amarezza e sconforto sono i primi sentimenti che provo davanti alle immagini che ci arrivano da Rossosch – ha commentato Sebastiano Favero, Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini – perché penso allo slancio, alla caparbietà e alla generosità con cui i nostri Reduci di Russia avevano voluto realizzare simboli permanenti di pace e fratellanza in quelle terre che erano state funestate dalla guerra. L’Ana – ha aggiunto Favero – è portatrice di messaggi di conciliazione, solidarietà e convivenza civile, che manifesta sempre attraverso interventi concreti, fedele al suo credo di onorare i morti aiutando i vivi.

Un’operazione di memoria storica che è fatta soprattutto di uomini, portata avanti pensando sempre alle generazioni future, che non dovrebbero più subire gli errori del passato. Purtroppo la storia fatica ad essere maestra e questo è davvero triste”.