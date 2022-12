Semafori in tilt, case e attività senza corrente elettrica nel centro di Udine. Diversi blackout si sono verificati dalle undici di questa mattina, fino al primo pomeriggio, l'ultimo dei quali tra le 13.10 e le 13.25 circa.

A essere colpita una vasta zona del centro storico, da piazzale Osoppo a via Treppo, passando per via Gemona e piazza Libertà. Interessata anche la Procura di Udine. Nessun problema di alimentazione, invece, per le aree limitrofe.

Notizia in aggiornamento