Diversi incendi in Friuli

Diversi interventi nella notte da parte dei Vigili del Fuoco in provincia di Udine. Intorno alle 21.30 i pompieri del Distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti a Prato Carnico per un principio di incendio sul tetto di una casa, insieme ai pompieri volontari di Rigolato. Le fiamme hanno interessato una canna fumaria. L'incendio è stato domato prontamente dal personale sul posto. Nessuna persona è rimasta intossicata.

Principio di incendio, intorno alle 20, anche all'interno di un appartamento di una palazzina Ater di Codroipo, in via Toniolo, al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari della cittadina del Medio Friuli, con il supporto di un'autobotte e di un'autoscala provenienti dal Comando di Udine. Il rogo è stato causato dal malfunzionamento di un televisore. Il fumo ha invaso i locali, le persone sono state fatte uscire tempestivamente; non sono rimaste intossicate.

Areati i locali, i danni sono limitati al un punto della stanza dove era stata posizionata la tv. Lo stesso proprietario dell'appartamento ha tentato di spegnerlo autonomamente.

I pompieri del Comando di Udine, infine, ieri sera intorno alle 20 sono intervenuti per un principio di incendio nel campo dei cittadini Rom in via Monte Sei Busi a Udine, anche in questo caso prontamente domato.