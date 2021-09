Diversi incidenti lungo le strade tra Friuli e Isontino

Diversi incidenti nelle ultime ore sulle strade dell'ex provincia di Udine e nell'Isontino. A Basiliano, lungo la statale 13, a Orgnano, fuoriuscita autonoma di una ragazza di 17 anni in sella alla sua moto, di fronte al Consorzio Agrario. La minorenne ha riportato lesioni alle gambe ed è stata trasportata all'ospedale di Udine con l'ambulanza; non è in pericolo di vita.

Incidente poi a Felettano di Tricesimo, in via della Natività. Si tratta di un impatto causato dall'attraversamento improvviso da parte di un animale selvatico; lo scontro è stato molto violento, tanto da rendere inutilizzabile la vettura; l'animale è fuggito nelle campagne. Illeso il conducente.

Intorno alle 20 ieri, lungo via Nazionale, a Tavagnacco, il conducente di una vettura è finito contro il guard rail. È rimasto ferito e stordito; si è allontanato dal luogo dell'incidente, per poi essere soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari, prima di essere trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti; la vettura è stata poi rimossa da un carro attrezzi. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e accertamenti.

Incidente, infine, in piazza della Repubblica, a Monfalcone, intorno alle 2 di oggi. Il conducente di una vettura ha perso il controllo e si è cappottato. Non è rimasto ferito, per lui solo tanta paura. Sul posto, precauzionalmente, i sanitari, mentre i Vigili del Fuoco del Distaccamento della Città dei Cantieri hanno messo in sicurezza la vettura e la sede stradale.