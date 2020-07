Modifiche alla viabilità, a Udine, in occasione degli eventi organizzati dall’Associazione Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe.

Nelle giornate del 24, 25, 28, 29 e 30 luglio, del 5, 7, 10, 12, 13 e 21 agosto, dalle 15 alle 23:30, e dalle 10 alle 22 del 27 luglio e del 1° agosto, in Largo Ospedale Vecchio, nel tratto compreso tra il civico 10, la Chiesa di San Francesco, via Ginnasio Vecchio e via Beato Odorico da Pordenone, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo.