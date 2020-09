Divieto di transito in via Brenari a Udine

Dal 15 settembre al 13 novembre, in via Brenari a Udine, sarà istituito il divieto di transito per occupazione di suolo pubblico, di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via Poscolle.



Saranno posizionati un pannello recante la dicitura del segnale di “Accesso ed uscita per autorizzati” all’intersezione con via Grazzano e un segnale di “Obbligo di arrestarsi e dare precedenza”, in corrispondenza dell’area d’intersezione con la suindicata via.



Sarà istituito il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori (civ. n. 2) e via Grazzano.

Dovrà essere sempre reso agevole l’accesso e l’uscita dall’autorimessa posta al civico 1.