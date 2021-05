Dj assassinato in Francia, sospettata di omicidio la compagna triestina

È giallo in Francia per l'omicidio del dj modenese Davide Masitti, in arte Da Frikkyo, ucciso martedì scorso in tarda serata con un fendente che lo avrebbe raggiunto al fianco. Le autorità francesi sospettano la compagna 38enne dell'uomo, madre dei due figli della coppia. La donna, Anna, è originaria di Trieste, ma da un paio di anni si era stabilita con Masitti in Francia, a Saint Michel de Castelnau. La 38enne giuliana al momento sarebbe l'unica sospettata e per questo motivo è stata disposta la custodia cautelare nei suoi confronti. L'accusa è quella di 'violenza volontaria', ma secondo gli inquirenti pur avendo colpito il padre dei suoi figli, l'intenzione non era quella di ucciderlo.

La 38enne avrebbe negato ogni responsabilità, parlando di una ferita auto inflitta dallo stesso Masitti.

Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta per omicidio volontario.