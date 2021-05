Dj morto in Francia, torna in libertà la compagna

È stata rimessa in libertà, ma dovrà restare a disposizione degli inquirenti, la compagna di Davide Masitti - in arte Da Frikkyo, il dj modenese di 49 anni morto a seguito di una coltellata al fianco martedì scorso nella sua abitazione di Saint Michel de Castelnau, in Francia, dove l'artista viveva insieme alla donna e ai due figli piccoli. Lo scrive la Gazzetta di Modena.

La 38enne, originaria di Trieste, era stata fermata con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. Inialmente sembrava l'unica sospettata ma, a quanto si apprende dai quotidiani d'Oltralpe, tra le piste battute dagli inquirenti ci sarebbe anche quella di un gesto volontario compiuto dal musicista, noto nel mondo della techno in tutta Europa.

Il suo corpo dovrebbe essere cremato venerdì mattina, in Francia, poi le sue ceneri faranno ritorno nella Bassa Modenese, dove risiedono i parenti.