Doberdò, questo lago non diventerà palude

Salvare il lago di Doberdò è possibile. Anche se manca ancora qualche dato, lo afferma una ricerca condotta da vari studiosi ed enti, decisi a comprendere l’evoluzione futura dello specchio d’acqua e le possibili soluzioni a disposizione. A condurre le ‘indagini’ il professor Luca Zini del dipartimento di Matematica e Geoscienze all’Università di Trieste, assieme a collaboratori, studiosi, associazioni di speleologi ed enti, in particolare il Consorzio di bonifica pianura isontina, con il finanziamento garantito in parte dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



In cattivo stato di salute

Lo stato di salute del lago, presenta una situazione molto complicata, specialmente nel periodo estivo, quando le poche precipitazioni e le temperature alte lo fanno diventare un rigagnolo d’acqua che raggiunge l’inghiottitoio. Da qui, poi, il flusso si porta all’interno dei cunicoli carsici fino al Timavo. Nei mesi freddi, invece, come in questi giorni, l’acqua torna prepotente e allaga l’intera superficie. Tuttavia è l’interramento progressivo dello specchio d’acqua a preoccupare e la volontà dichiarata va nel senso di evitare che diventi una palude.



Esperimento incoraggiante

Gli esperimenti condotti sono avvenuti tra settembre e ottobre, quando “Abbiamo provato a riallagare la parte orientale del lago - spiega Zini - creando una soglia di qualche decina di centimetri attorno all’inghiottitoio. Una volta allagato abbiamo osservato”. Un terzo del lago ha ripreso l’acqua ma è necessario capire quali possono essere le conseguenze per la flora e la fauna locale prima di poter procedere con un piano. Qui è intervenuto il professor Alfredo Altobelli che sta portando avanti alcune analisi, utilissime per poter poi procedere.



Il peso degli interventi umani

“Vero è – prosegue Zini – che il lago attuale è frutto di numerosi interventi nel corso degli anni, che hanno modificato i flussi e le quantità d’acqua. Dalla diga di Salcano all’acquedotto sloveno, fino alle bonifiche che hanno diminuito le falde di Sablici e di Pietrarossa”. Nel corso degli ultimi decenni si è quindi consolidato un equilibrio sistemico-idrologico. “Geologicamente si può riallagare il lago, ma che conseguenze - si domanda Zini - ci possono essere? Gli approfondimenti dei prossimi mesi potranno dare una risposta ancora più precisa. Negli ultimi anni, l’attenzione e la conoscenza sul sottosuolo della zona sono aumentati anche tra la popolazione. Solo un anno fa lo stesso Zini con il dipartimento dell’università triestina aveva condotto altre analisi sull’inghiottitoio delle Mucille, uno sfogo d’acqua del sottosuolo vicino all’abitato di Selz, a Ronchi dei Legionari.

Di certo, le piogge delle ultime settimane hanno messo al lavoro l’intero sistema e, con il Timavo in piena, il lago non si può svuotare. Così riprende più di quanto ha perso in quanto gli ‘sfoghi’ del Lisert e della Moschenizza sono talmente piccoli da non riuscire a far uscire l’acqua presente a Doberdò.

“Abbiamo un malato da curare, ma non sappiamo ancora bene come poterlo guarire”, conclude Zini.