Docente dell'Università di Udine investito e ucciso da un autobus ad Alghero

Tragedia della strada in Sardegna, ad Alghero, dove ieri è morto un medico dell'Università di Udine, Dario Rosario Sorrentino. Il gastroenterologo, noto per le sue ricerche in campo internazionale, è stato investito da un autobus ed è morto sul colpo. Aveva 64 anni. L'autista dell'autobus è indagato per omicidio stradale.

Sorrentino sarebbe caduto a terra dopo aver perso il controllo della propria mountain bike.

L'iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto per procedere con l'autopsia sul corpo della vittima, che verosimilmente sarà eseguita domani nell'Istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari, e con ulteriori accertamenti periziali che potrebbero essere condotti sul Beach Bus qualora gli inquirenti lo ritenessero necessario.

Siciliano di nascita, Sorrentino viveva a Roanoke, Virginia negli Stati Uniti, ma insegnava da anni a Udine, al Dipartimento Medico. Proprio nel capoluogo friulano la famiglia di Sorrentino si sarebbe dovuta trasferire a breve per i suoi impegni di lavoro.