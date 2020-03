Dodicenne precipita dal balcone ad Aquileia

Una ragazzina di 12 anni è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri ad Aquileia dopo essere caduta accidentalmente da circa quattro metri di altezza mentre si trovava nella sua abitazione. È stata soccorsa subito dai familiari che erano con lei e che hanno chiamato il 112.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova inviato l'elicottero sanitario e un'ambulanza. Per fortuna alle condizioni della giovane non si sono rivelate gravi e la 12enne è stata accolta all'ospedale di Monfalcone, dove è stata trasportata con l'autolettiga. Le sue condizioni non destano preoccupazione.