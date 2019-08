Dodicenne travolto in bicicletta tra Tarcento e Magnano

Un bambino di 12 anni, che stava pedalando in sella alla sua bicicletta tra Tarcento e Magnano all'altezza di Billerio Basso, è stato accidentalmente investito da un'auto e nell'impatto è rovinato sulla carreggiata. È successo sabato pomeriggio, poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di cividale, intervenuti per i rilievi e viabilità.

Il bambino è stato assistito dal personale medico di un'ambulanza che l'ha portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero serie.