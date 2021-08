Dogna, si schianta con l'auto all'uscita della galleria

Incidente, a Ferragosto, lungo la statale 13 Pontebbana, all'altezza della progressiva chilometrica 188, nel territorio del comune di Dogna. Su richiesta del Nue 112, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Tarvisio è intervenuta sul posto.

Si è trattato di un'uscita di strada autonoma: per cause in corso di accertamento una Ford Fiesta, guidata da un ragazzo italiano di 19 anni, dopo aver superato una galleria in direzione Tarvisio è andata a schiantarsi contro il guard-rail.

A seguito dell'impatto, il conducente della Ford è stato medicato sul posto dal personale di una ambulanza, perché rimasto ferito a un braccio, a causa dell'esplosione dell'airbag.

Il veicolo è stato recuperato dal soccorso stradale.