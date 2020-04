Domenica delle Palme, 233 persone multate in Fvg

Aumentano ancora le sanzioni per chi non rispetta le ordinanze ed esce senza un valido motivo. Sabato erano state 164 le sanzioni in Fvg (a fronte di oltre 3mila controlli), mentre ieri, Domenica delle Palme, a seguito di 2.096 controlli complessivi in regione, sono state multate 233 persone.

A questi numeri, comunicati dalla Prefettura di Trieste, si aggiunge una denuncia per falso (ex artt. 495/6 del codice penale) e una per mancato rispetto della quarantena (ex art. 260 R.D. 1265/34), alle quali si sommano anche nove denunce per altri reati.

Si conferma, invece, il trend positivo delle attività commerciali: a fronte di 882 verifiche, nessuno è stato sanzionato.