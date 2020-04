Anche ieri le forze dell'ordine hanno presidiato il territorio regionale, per verificare che chi si trovava fuori casa avesse una valida ragione per lo spostamento. A fronte di 1.914 controlli, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state 153 le sanzioni. 19, invece, le denunce per altri reati.

Situazione decisamente diversa per le attività commerciali aperte: le verifiche sono state 387 e non si sono rilevate irregolarità.