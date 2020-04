Domenica fuori casa, 160 multe in Fvg

Nella giornata di ieri, domenica, sono stati 2.194 i controlli delle forze dell'ordine in regione per il rispetto delle norme anti Covid-19. A fronte della verifica delle autocertificazioni, sono scattate 160 multe, per altrettante persone fuori casa senza un valido motivo. Si registra, come riferisce la Prefettura di Trieste, anche una denuncia per falsa attestazione sull'identità e quattro per altri reati.

Controlli anche tra le attività commerciali aperte (ricordiamo che domenica vige ancora la chiusura obbligatoria dei supermercati): in questo caso, a fronte di 362 controlli, si registra la chiusura temporanea di un esercizio perchè non ha rispettato le disposizioni.