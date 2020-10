Domenica la protesta dei ristoratori a Sacile

Anche Sacile si prepara a manifestare contro l’ultimo Dpcm. Domenica 1 novembre alle 15 in piazza del Popolo si riuniranno i gestori dei locali liventini, associati ad Ascom Pordenone. A ogni ristoratore o barista, il presidente mandamentale Carlo Lenarduzzi ha chiesto di portare il necessario per preparare un “coperto”: tovagliette, tazzine da caffè, bicchieri, che verrà poi messo a terra, come simbolo della categoria.

I partecipanti staranno seduti a terra per un’ora, in silenzio, e la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme attualmente in vigore. Vietati slogan, urla, canti, bandiere e ogni forma di violenza fisica o verbale.

Nella foto, la manifestazione dei commerciati lo scorso maggio