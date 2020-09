Domenica nera per le due ruote, sei centauri feriti

Domenica nera per gli incidenti che, in particolare della montagna, hanno coinvolto le due ruote. L'ultimo in ordine di tempo, uno schianto intorno alle 17.30 di ieri, a Montemaggiore di Savogna, nelle Valli del Natisone, dove un centauro ha perso il controllo della sua Kawasaki, restando ferito. Si tratta di un uomo di 53 anni, rimasto sempre cosciente durante il soccorso. È stato portato in ospedale a Udine per accertamenti.

A Bordano, lungo la regionale 512, all'altezza della galleria del Lago, un altro centauro ha perso il controllo della moto intorno alle 12. E poco prima delle 13, sulla statale Carnica, a Forni di Sopra, ennesima caduta autonoma di un motociclista, poco dopo l'hotel Cridola.

Altro sconto, alle 10, in via Roma, a Treppo Carnico, dove si sono scontrate due Ktm, condotte da marito e moglie, di nazionalità tedesca. È intervenuto in quel caso anche l'elisoccorso oltre all'ambulanza. A finire in ospedale per accertamenti è stata la donna, in codice giallo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ma a Grado, ferito uno scooterista rovinato sull'asfalto.