Domenica tornano i temporali, nuova allerta meteo

Una depressione atlantica si avvicina all'Italia; tra domenica 7 e lunedì 8 determinerà l'afflusso di correnti meridionali decisamente umide e instabili verso la nostra regione. Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo, di livello giallo, su tutta la Regione, per temporali forti e piogge localmente molto intense. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Domenica 7 giugno: al mattino tempo discreto; dal pomeriggio saranno probabili rovesci o temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, alternate a pause. Soffierà Scirocco moderato sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte e piogge localmente più intense, specie tra pianura e Prealpi.

Lunedì 8: probabili rovesci e temporali diffusi con piogge da abbondanti a intense, alternate a pause. Saranno però possibili su tutte le zone temporali stazionari con piogge

localmente più consistenti, specie tra pianura e Prealpi. Sulla costa soffierà Scirocco in genere moderato.

DECRETO MALTEMPO. "Stiamo predisponendo, a firma del governatore Fedriga e mia, un decreto che metterà a disposizione alcune centinaia di migliaia di euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Nel frattempo monitoriamo la situazione in quanto sono previste nelle prossime ore altre piogge". Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a seguito degli eventi atmosferici che hanno causato disagi in diverse zone della regione.

Le aree interessate, infatti, come ha spiegato lo stesso Riccardi, vanno dalla costa alla pedemontana. Tra i primi interventi effettuati dai volontari, in un contesto nel quale le precipitazioni hanno raggiunto anche i 300 millimetri di pioggia, l'evacuazione di una famiglia a San Pietro al Natisone.