Una donna è stata azzannata da un cane di grossa taglia a San Leonardo, intorno alle 20 di ieri, domenica 13 settembre. La vittima dell'aggressione era con un'amica che ha dato l'allarme non appena l'animale l'ha morsa a un braccio e all'addome. È successo all'interno di un appezzamento privato, recintato. Sul posto è stata inviata un'ambulanza per soccorrere la vittima che comunque non ha riportato lesioni gravi.