Donna investita dall'autocarro alla fermata del bus

Una donna di 46 anni è stata investita, urtata da un autocarro, nel primo pomeriggio, intorno alle 13, a Udine, in via Pozzuolo, mentre stava camminando lungo la strada, all'altezza del civico 330, in prossimità della fermata del bus del Csm.

A urtarla il conducente di un autocarro Peugeot, un ragazzo di 26 anni, che si è fermato subito per prestare soccorso. La donna è finita a terra, riportando diverse tumefazioni ed escoriazioni; è stata soccorso subiti dall'equipe medica di un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, per accertamenti sanitari. Sul posto sono intervenuti, per tutti i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del Comune di Udine. La donna non sarebbe in gravi condizioni.