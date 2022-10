Donna investita mentre attraversa la strada a Manzano

Investe una donna che sta attraversando la strada: sottoposto all'alcoltest, risulta positivo. L’incidente si è verificato ieri sera, alle 19.15, in via Zorutti, a Manzano.

La donna, 65enne straniera, ma residente a Manzano, dopo l’impatto con la macchina è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. E’ stata elitrasportata all’ospedale di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nei guai è finito, invece, l’automobilista, un uomo di 35 anni: i valori di alcol nel sangue superavano il grammo per litro. Rilievi dei Carabinieri della compagnia di Palmanova.