Donna morsa dal proprio cane a Muggia

Intorno alle 12, a Muggia, una 40enne è stata morsa dal proprio cane, per cause in corso di accertamento. La donna, del posto, stava passeggiando lungo su un sentiero quando ha tentato di distogliere il suo bull terrier da un altro cane, venendo inaspettatamente attaccata. Ha riportato parecchie ferite da morso in più parti del corpo.

Gli infermieri della Sores, dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, hanno inviato sul posto automedica e ambulanza, Vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino e Carabinieri. La donna è stata medicata e portata per dieci minuti lungo il sentiero fino alla strada, per essere poi consegnata all'ambulanza, che l'ha trasportata all'ospedale di Cattinara con ferite serie.