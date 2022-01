Donna scomparsa a Trieste, esce allo scoperto l'amico

Rimane un giallo la sorte di Liliana Resinovich, 63 anni, la pensionata scomparsa dalla sua abitazione, nel rione di San Giovanni, a Trieste, il 14 dicembre, senza lasciare alcuna traccia.

La Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Le attività sono condotte dalla Squadra Mobile che sta svolgendo tutti gli accertamenti per capire cosa sia successo. Si continua a indagare a 360 gradi, senza escludere alcuna pista. E, di giorno in giorno, emergono nuovi dettagli sulla vita della donna.

Dopo le dichiarazioni del marito, Sebastiano Visintin, 72 anni, è 'uscito allo scoperto' anche l'amico, Claudio Sterpin, 82 anni, che in questi giorni aveva parlato - in forma anonima - a Il Piccolo, mettendo in discussione la relazione all'interno della coppia. Ieri a 'La vita in diretta' su Rai1 è andato in scena una sorta di confronto a distanza tra i due uomini.

Sterpin, ex ultramaratoneta noto negli ambienti sportivi, ha raccontato il suo rapporto con la 63enne. "Avevamo un'amicizia molto affettuosa che negli ultimi mesi aveva assunto i colori dell’amore". I due si erano conosciuti da giovani, quando avevano avuto una relazione ma poi si erano persi di vista. Si erano ritrovati da poco e avevano ripreso a frequentarsi "ma non come amanti - precisa l'82enne - anche se Liliana mi aveva confessato di voler lasciare il marito".

Un punto nodale del racconto sarebbe il fine settimana che Sterpin stava programmando di trascorrere con Liliana, lontano da Trieste. I due si sarebbero dovuti vedere anche quella mattina, ma la 63enne non si è presentata all'appuntamento e non ha risposto a messaggi e telefonate.

Il marito di Liliana, Sebastiano, ha nuovamente smentito screzi nella loro relazione, che già nei giorni scorsi aveva definito felice. "Non ho mai guardato tra le sue cose, le consideravo sacre". Al momento, aveva precisato, "non ci sono indagati e io non ho intenzione di prendere un avvocato. Sono tranquillo e voglio che vengano verificati i miei movimenti di quel giorno, tramite l'analisi dei cellulari".

Resinovich sarebbe uscita dall'abitazione in via Verrocchio tra le 8.22 e le 9 lasciando, però, a casa la borsa, gli effetti personali e i telefonini, cosa strana visto che, secondo quanto trapela, si sarebbe dovuta recare proprio in un negozio di telefonia. Nei giorni scorsi, i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino avevano nuovamente perlustrato la zona del Boschetto-Ferdinandeo, ma tutte le ricerche si sono concluse senza esito.