Donna scomparsa, riprese le ricerche sul sentiero Rilke

Dopo una breve sospensione, sono riprese nel pomeriggio le ricerche di Marina Buttazzoni, la donna di 55 anni di Udine che non dà notizie di sé dal 17 gennaio. Dopo alcune segnalazioni i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'area della Costa dei Barbari e di Porto Piccolo per perlustrazioni via mare e sulla costa.

La motobarca e i sommozzatori, però, hanno dovuto rientrare poco prima delle 16, a causa della nebbia. Restano sul campo le squadre di terra speleo-apino-fluviali e i pompieri del Distaccamento di Opicina, insieme ai volontari del Soccorso Alpino. Le ricerche continueranno fino a quando la visibilità lo consentirà.