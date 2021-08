Dopo i temporali, sul Fvg arriva il grande caldo

L'estate? Non è ancora finita. Dopo i temporali che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, sulla nostra regione - come sul resto d'Italia - è in arrivo il grande caldo.

Nei prossimi giorni, infatti, un anticiclone di origine africana andrà progressivamente rinforzandosi sull'Italia centro-meridionale, mentre sulle Alpi in quota inizialmente affluiranno correnti occidentali, che a tratti saranno ancora un po' umide e moderatamente instabili.

Da domani, anche sulla nostra regione è attesa un’ondata di calore, in particolare su pianura e costa. Per Trieste – inserita tra le città campione del Ministero della Salute – è previsto il bollino arancione per martedì 10 e mercoledì 11 agosto.

Vediamo nel dettaglio le previsioni Osmer Arpa Fvg

OGGI. Sulla costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In pianura poco nuvoloso o al più variabile sulla fascia pedemontana. Sui monti variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio pomeridiano, più probabile verso il Cadore. Sulla costa al mattino soffierà Borino, poi brezza.

MARTEDI’ 10. Su pianura e costa cielo sereno; sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, specie nei settori più interni. Venti a regime di brezza. Temperature in aumento.

MERCOLEDI’ 11. Cielo in genere sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale temporale nei settori montani più interni. Venti a regime di brezza, dal pomeriggio probabilmente soffierà Borino, specie sulle zone orientali, con temperature massime in ulteriore lieve aumento.

GIOVEDI' 12. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio sarà possibile la formazione di modesta nuvolosità cumuliforme in montagna. Sulla costa al mattino possibile Borino, in giornata venti a regime di brezza. Farà decisamente caldo.