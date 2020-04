Dopo il 'boom pasquale', in Fvg 146 multe

Dopo il boom di sanzioni in occasione del weekend pasquale (a Pasquetta erano state 409 le persone multate in regione), i numeri di ieri diffusi dalla Prefettura di Trieste mostrano un ritorno alla 'normalità'. A fronte di 3.984 controlli delle forze dell'ordine in regione, infatti, sono state comminate 'solo' 146 multe, dato in linea con le giornate pre-festive. Si segnala anche una denuncia per falsa attestazione sull'identità, mentre sono nove le denunce per altri reati.

Sono state 1.376, invece, le attività commerciali sottoposte a verifica. In questo caso, sono stati tre i titolari sanzionati per il mancato rispetto di Dpcm e ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus.