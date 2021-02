Dopo il lungo stop, pronto a ripartire il cantiere in via San Lorenzo

Uno stop ai lavori determinato da due ragioni precise. E' quello che molti, ormai, stanno notando lungo via San Lorenzo a Ronchi dei Legionari. Dove il cantiere per il rifacimento del marciapiede, nel tratto tra via Verdi e via Stagni, è fermo ormai da un mese e passa. Si riprenderà a lavorare, se tutto fila via liscio come l'olio, lunedì 8 febbraio.

Le motivazioni di questa sosta non preventivata sono riconducibili a due ragioni. La prima: la necessità di consentire a Irisacqua di realizzare i collegamenti con la nuova rete di distribuzione dell'acqua potabile. La seconda: alcune perizie di variante e, quindi, la necessità di approvare le stesse per l'esecuzione di nuovi interventi.

Come spesso accade, purtroppo, la burocrazia si è messa di traverso e il servizio gestione del territorio ha dovuto fare i conti anche con questi grattacapi. Certo è che lo stop ai lavori ha fatto discutere, oltrechè creato disagi alla circolazione pedonale e delle vetture. La speranza è che il cantiere riparta lunedì e che non ci siano altre sospensioni fino alla conclusione.

“E' la nostra speranza e la nostra volontà – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – e i nostri uffici competenti hanno lavorato anche per questo”.

I lavori prevedono il completo rifacimento dei marciapiedi e sarà interrata la linea elettrica che, oggi, si sviluppa su cavi aerei. La pubblica illuminazione, con lampade a led, sarà garantita con la sistemazione di 11 pali in acciaio, il più possibile in aderenza alle proprietà che confinano con i marciapiedi, in modo da rendere più facile camminare lungo il nuovo marciapiede.

I tratti tra via Stagni e via Verdi saranno realizzati non più in asfalto ma in calcestruzzo armato con finitura antisdrucciolo e spolvero al quarzo.