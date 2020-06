Dopo la festa, fermati in sette in auto senza mascherine

Domenica, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, durante un normale controllo su strada, hanno fermato a Villa Santina un’auto con a bordo sette ventenni della zona. Sei di loro, dopo una lunga nottata passata a festeggiare a Ovaro, erano rimasti senza passaggio per tornare a casa. Allora hanno pensato di chiedere aiuto a un amico. Quest’ultimo è quindi andato a prendere gli amici, ma sulla strada del ritorno è incappato in un controllo dei Carabinieri.

Per i sei giovani festaioli è scattata la sanzione per ubriachezza: avevano ancora i postumi della serata. Per il conducente, invece, sono state elevate alcune contravvenzioni al codice della strada. Per tutti è scattala la sanzione per il mancato uso della mascherina.