Dopo la morte di Lorenzo, studenti in piazza per chiedere più sicurezza

Studenti in piazza, questa mattina, per chiedere sicurezza e diritti dopo la morte di Lorenzo Parelli.

Esattamente una settimana fa, il 18enne di Castions di Strada, studente dell’istituto salesiano Bearzi di Udine, è stato travolto e ucciso da una barra d'acciaio di 150 chili nell’ultimo giorno di stage in alternanza scuola-lavoro alla Burimec di Lauzacco.

Una tragedia che ha profondamente colpito il mondo della scuola, riaprendo la discussione sul tema degli stage formativi.

Così, oggi, in tutta Italia il movimento studentesco si è mobilitato. L’iniziativa è partita alle 9 da piazza I Maggio a Udine, dove circa 300 giovani si sono dati appuntamento per ricordare Lorenzo, ma anche per lanciare un forte segnale al Ministero dell’Istruzione.

"Questa non è scuola e non è lavoro”, si legge nei cartelli. “Vogliamo sicurezza e diritti, stop al Pcto e agli stage che insegnano la precarietà" altri messaggi diffusi dai protagonisti della mobilitazione.

Sono previste azioni e flash mob per tutta la mattinata davanti alle scuole lungo tutto lo Stivale e la giornata di agitazione continuerà con numerosi presidi.

“La morte di uno studente mentre lavorava gratis a 18 anni è un evento gravissimo, che merita una reazione da parte degli studenti. Noi non ci rassegniamo a un futuro di sfruttamento e precarietà. E chiediamo una scuola diversa da quella che vogliono i ‘padroni’. Lorenzo ha perso la vita durante un’attività che il Ministero dell'Istruzione considerava formativa" hanno precisato ancora dal movimento studentesco. "Non vogliamo che la sua morte passi in secondo piano. Il Governo non si è espresso sulla morte di Lorenzo. Fare finta di nulla o trattarla come un tragico incidente non è utile a nessuno. Le indagini proseguiranno, ma è evidente che un problema ci sia e sia profondo”.

Le forze dell’ordine temevano possibili infiltrazioni di altri movimenti al presidio udinese, ma tutto si è svolto con ordine.

Nel frattempo, proseguono le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Udine e dai colleghi della Compagnia di Palmanova e coordinate dal sostituto procuratore Lucia Terzariol. Come anticipato nei giorni scorsi, nel fascicolo aperto con l'ipotesi di omicidio colposo, è stato iscritto un secondo nome, oltre a quello del proprietario dell’azienda metalmeccanica, il 71enne Pietro Schneider. A quanto si apprende, si tratterebbe del primo operaio che soccorse il ragazzo.

Un atto di garanzia anche in vista dell'autopsia, il cui incarico dovrebbe essere disposto oggi dalla Procura al medico legale Carlo Moreschi.