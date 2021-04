Dopo la rissa in piazza Risorgimento scatta l'espulsione

Si è conclusa con l’espulsione dal territorio nazionale la rissa scoppiata domenica sera in piazza Risorgimento a Pordenone. Uno dei due protagonisti, in preda ai fumi dell’alcol, aveva ferito l’amico al volto con una bottiglia di birra.

Alla luce di quanto accaduto, e della lunghissima lista di precedenti del 44enne cittadino rumeno, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha disposto il suo allontanamento, con accompagnamento all’aeroporto di Orio al Serio per l’imbarco sul volo diretto per Bucarest, con partenza prevista per le 16.

Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in Materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione di Cittadini dell’Unione Europea, dal momento che il 44enne ha commesso molteplici reati, alcuni in evidente stato di ebrezza, quali rapina, resistenza, lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Di recente, poi, è stato autore di una rapina all’interno di un supermercato di via Galilei; bloccato dal responsabile, l’aveva minacciato simulando di avere un’arma in tasca.

L’uomo era stato condannato per numerosi reati contro il patrimonio, accumulando una condanna a due anni e cinque mesi di reclusione, ritornando nel frattempo in Romania. Nel 2018, grazie a un mandato europeo, era stato estradato e consegnato alle autorità italiane. Scontata la pena, era stato scarcerato, diventando di fatto irreperibile in quanto senza fissa dimora.

Il 21 marzo, è comparso a Pordenone, dove è stato controllato e sanzionato con la violazione amministrativa per ubriachezza da una Squadra Volante fino all’epilogo della rissa di domenica.