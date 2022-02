Dopo Lorenzo, un altro giovane muore durante lo stage

Dopo il 18enne Lorenzo Parelli, morto schiacciato in fabbrica a Lauzacco, un altro giovanissimo, Giuseppe Lenoci, appena 16 anni, ha perso la vita ieri in un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale di termoidraulica. Il mezzo sul quale viaggiava è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Cont,i in provincia di Ancona, in orario di lavoro.

Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo a vari metri di distanza dal mezzo.

"Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia". Così il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver appreso la notizia. "La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro".

"Proprio ieri mattina avevamo fatto richiesta di una convocazione della Commissione Consiliare Istruzione e formazione per discutere più approfonditamente il tema delle certificazioni di sicurezza per i percorsi duali di tirocinio obbligatorio e la cosiddetta alternanza scuola-lavoro". Lo ricorda, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

"La morte di Lorenzo Parelli - prosegue il consigliere - richiedeva infatti un approfondimento molto serio della tematica. E proprio ieri sera è giunta la notizia di un'altra morte durante un tirocinio, quella di Giuseppe Lenoci a Fermo. Nuovo dolore. L'unico modo per esprimere veramente vicinanza alle famiglie di questi giovani è fare in modo che queste atroci tragedie conducano a una revisione radicale delle modalità e della funzione educativa dei tirocini", conclude Honsell.