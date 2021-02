Dopo sette anni di sofferenza, si è spenta Viviana Baldo

Saranno celebrati venerdì 5 febbraio, alle 15, nel duomo di Sacile, i funerali di Viviana Baldo, la 49enne che da sette anni combatteva contro le gravissime conseguenze di un tragico incidente stradale. Era il 3 dicembre del 2013 quando, ad Azzano Decimo, la sua auto andò a sbattere contro la colonna di cemento di un edificio, mentre stava raggiungendo Prata, dove lavorava come commessa in un supermercato.

Nel violento impatto, Viviana aveva riportato danni cerebrali che l'avevano costretta in stato vegetativo. Da allora, al suo fianco in questa durissima battaglia, ci sono sempre stati il marito, Gianni Siddi, e il figlio Nicolò, che hanno dato il triste annuncio della sua morte, all'ospedale di Pordenone, vinta da una polmonite non legata al Covid.

Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia, compresi quelli del sindaco di Pravisdomini, Davide Andretta, che ha espresso il cordoglio di tutta la comunità, che aveva seguito con grande partecipazione la tragica vicenda.

Prima dell'ultimo saluto, alle 14.30 sempre nel duomo di Sacile, sarà celebrato anche il rosario.