Dopo sette anni, lo arrestano di nuovo a Fernetti

I Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso dei controlli di retrovalico a Fernetti, hanno rintracciato un 41enne rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia. Dal controllo eseguito è emerso il mandato di cattura nei suoi confronti. Il provvedimento è relativo a furti nei centri commerciali del capoluogo felsineo, soprattutto di t-shirt sportive di marca, profumi e cosmetici.

Lo stesso uomo era stato arrestato dai Carabinieri di Aurisina sette anni fa, in quella circostanza in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. La Romania lo stava cercando per dei furti commessi nel suo Paese d’origine.

I Carabinieri lo hanno arrestato e, al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato, di nuovo, al Coroneo, dove sconterà otto mesi di reclusione.