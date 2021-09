Doppia uscita di strada autonoma nell'Isontino

Due incidenti sono accaduti quasi contemporaneamente questo pomeriggio, poco prima delle 18, nel territorio dell'ex provincia di Gorizia.

Uno si è verificato a San Floriano del Collio, lungo la strada regionale, dove il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è definito cappottato contro i segnali stradali. È riuscito a uscire autonomamente dalla macchina ed è rimasto di fatto illleso; per lui solo tanta paura.

Nel territorio di Medea, lungo l'ex strada provinciale 6, nel tratto che porta a Chiopris, si è verificata un'altra fuoriuscita autonoma. Anche in questo caso fortunatamente le persone non sono rimaste ferite in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale.