Doppio assalto al bancomat nella notte

Doppio assalto dei malviventi nel cuore della notte a Pravisdomini e a Sgonico. Il commando, pare un gruppo di quattro persone con il volto travisato, ha agito intorno alle 2.30, dopo aver preso di mira la banca Zkb di Sgonico, che si trova nello stesso stabile del Palazzo del Municipio. La violentissima deflagrazione ha svegliato molte famiglie che vivono vicino all'istituto di credito.

Notevoli i danni, non solo al distributore automatico di banconote ma anche alle vetrate e a parte della muratura.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente gli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Trieste e il personale della Squadra Volanti, per tutti i rilievi e per un primo sopralluogo. Sul posto anche il sindaco Monica Hrovatin.

Con ogni probabilità la stessa banda a poi ha agito anche a Pravisdomini, intorno alle 3.30. A finire nel mirino, in quel caso, è stata la Bcc Pordenonese di via Roma. Anche qui, come a Sgonico, è stata usata una 'marmotta' che ha fatto deflagrare il bancomat.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pordenone, la vigilanza privata della Mondialpol e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento. Nell'istituto, un edificio su due piani in muratura, la violenta deflagrazione ha causato danni al controsoffitto, a una finestra esterna e alla porta d'ingresso del vano che conduce allo sportello automatico, installato in una stanza.

Per fuggire senza essere inseguiti, a Sgonico i malviventi hanno anche disseminato parte di una strada di sassi tolti da un muretto carsico a secco e distribuiti ad arte sulla carreggiata per impedire un agevole passaggio dei mezzi di polizia. In corso di quantificazione i danni. La banda è fuggita. Sulle sue tracce ci sono i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato.