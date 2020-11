Doppio colpo a Codroipo, nel mirino due abitazioni

Nella prima serata di ieri, a Codroipo, i Carabinieri sono intervenuti per eseguire un sopralluogo in due abitazioni, dove erano stati segnalati furti. I topi d'appartamento hanno messo a soqquadro ogni stanza di entrambe le dimore, dopo aver forzato un infisso.

In una delle due case non è stato rubato nulla; nell'altra, invece, sono stati 'prelevati' monili in oro e denaro contante per un valore di circa 20mila euro. I colpi sono stati messi a segno tra le 12.30 e le 18.30 di ieri. I malviventi hanno approfittato di un momento di temporanea assenza dei proprietari per agire indisturbati.

I militari dell'Arma raccomandano di segnalare al 112 ogni persona e vettura sospetta che si possano notare nei pressi della propria dimora. I Carabinieri di Codroipo, comandati dal Luogotenente Luca Cupin, indagando adesso per identificare i malviventi.