Doppio incidente, due ciclisti in ospedale

Incidente intorno alle 19 di ieri a Palazzolo dello Stella, in località Casali Zuccola. Si tratta di un investimento di una persona che stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta. È stata travolta da un'auto, il cui conducente si è fermato subito per prestare aiuto. Si tratta di una donna che, ferita, è stata trasportata all'ospedale di Latisana; non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri.

Scontro auto-bici anche a Fagagna, in via Battaglia, a Madrisio. Anche in questo caso un ciclista, all'altezza del bar della piccola frazione, è stato urtato da una vettura; rimasto lievemente ferito, è stato portato in ospedale, a San Daniele del Friuli. È rimasto in osservazione per qualche ora, per poi essere dimesso nella notte. È successo intorno alle 18.30.

Incidente anche a Pozzuolo del Friuli all'altezza di viale Giuseppe Verdi, a Trenzano. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di una persona alla guida della sua auto. Sul posto la Polizia Locale. È successo intorno alle 16 di ieri. Nessuna grave conseguenza di tipo sanitario per il conducente.