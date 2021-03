Doppio incidente in A4, morti conducente e passeggero

Tragedia in A4, tra San Donà e Cessalto, in direzione Trieste. Due le vittime, in seguito a un doppio incidente.

Nel pomeriggio c’è stata una progressiva intensificazione del traffico causata dal ritorno dei mezzi pesanti dal Nord Italia verso il Centro Est Europa per le festività pasquali. Gli effetti si sono fatti sentire in particolare sull’autostrada A4 e ad aggravare la situazione è stata una serie di incidenti.

Si sono così formate alcune code a tratti segnalate continuativamente dai pannelli a messaggio variabile di Autovie Venete. In particolare nella fase di riassorbimento di una coda, due mezzi pesanti sono entrati in collisione. Nonostante le segnalazioni, pochi minuti più tardi, verso le 18.30 a un chilometro di distanza dal primo schianto, un furgone ha tamponato un autoarticolato.

A seguito dell’incidente il conducente del furgone e il passeggero sono deceduti.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, la Polizia stradale per i rilievi, i mezzi di soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi e il personale di Autovie.

Al momento (ore 19.45) è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Trieste. Si segnalano code tra Meolo e San Donà di Piave e i veicoli vengono reindirizzati per la A27 alla A28 dalla Tangenziale di Mestre e dal Passante con rientro a Portogruaro.