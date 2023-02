Doppio incidente lungo l'A4, nell'area di Trieste

Due incidenti nel pomeriggio lungo l'autostrada A4. Il primo, intorno alle 17.30, nel tratto che collega Duino alla barriera del Lisert: il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, in direzione Venezia, subito dopo l'area di sosta di Duino Nord.

Due le persone coinvolte che hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono state controllate sul posto dai sanitari. Sul posto anche la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina e il furgone Polisoccorso dalla Centrale, che hanno messo in sicurezza il veicolo e lo scenario interessato dall'incidente. Sul posto, anche la Polstrada e personale di Autovie.

Rientrando dall'intervento, due chilometri prima dell'incidente, i Vigili del Fuoco hanno notato un tamponamento tra tre veicoli, con numerose persone fuori dalle auto. Sul posto, un'ambulanza della Croce Rossa in transito, che si stava accertando della salute delle cinque persone coinvolte. Il tamponamento, causato probabilmente dalla coda creatasi per il precedente incidente, ha coinvolto anche un'auto ibrida. La squadra, quindi, ha iniziato le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli e prestato assistenza in attesa dell'arrivo della Polstrada e del personale di Autovie.

Sempre a Trieste, ma lungo Strada di Fiume, una persona che si trovava in sella a uno scooter ha perso il controllo ed è rovinata a terra. L'equipaggio sanitario inviato dalla Sores l'ha soccorsa per poi trasportarla all'ospedale di Cattinara per una valutazione delle lesioni subite agli arti inferiori, comunque non gravi. Rilievi a cura delle forze dell'ordine.