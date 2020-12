Doppio incidente nella notte lungo le arterie friulane

Auto fuori strada intorno all'una di questa notte a Salt, lungo la viabilità che porta da Povoletto a Remanzacco. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. Il conducente è comunque riuscito a uscire da solo dall'abitacolo mettendosi in salvo; non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza della macchina e del luogo dell'incidente.

Incidente anche ad Aiello del Friuli, poco prima delle 19, lungo la strada provinciale 108. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre vetture. Disagi per la circolazione e danni ai mezzi. Due le persone rimaste ferite. Una è stata colta da malore.

Sul posto i pompieri e il personale sanitario che ha prestato le cure del caso e trasportato le persone coinvolte in pronto soccorso. Rilievi dei Carabinieri.