Doppio infortunio sul lavoro a Sacile

Doppio infortunio sul lavoro, questa mattina, a Sacile. Un operaio è rimasto folgorato, intorno alle 10.30, nella zona dello scalo ferroviario, in viale Trento, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione su una cabina elettrica. È stato soccorso dall'equipe sanitaria dell'elisoccorso, decollato da Campoformido, che lo ha trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. È sempre rimasto cosciente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, insieme agli ispettori dell'Azienda Sanitaria e al personale dell'Arma di Sacile.

Un altro operaio che stava eseguendo dei lavori lungo un nastro di trasporto all'interno della fabbrica Karton, scatolificio che sorge in viale Europa, è rimasto vittima, poco dopo le 11, di un infortunio.

Per cause che restano da chiarire, è rimasto incastrato con le gambe nel macchinario. È sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. È stato trasportato in volo con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche in questo caso, sul posto sono intervenuti gli ispettori dell'Azienda Sanitaria e i Carabinieri di Sacile, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone.