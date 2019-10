Doppio infortunio sul lavoro lungo i binari

Due infortuni sul lavoro lungo le rotaie. Sono accaduti a Cervignano del Friuli e a Tarvisio, in località Boscoverde, nella zona di via Bamberga. Il primo infortunio è avvenuto all'interno di una galleria dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, il dipendente di una ditta che lavora per Rete Ferroviaria Italiana ha battuto la testa riportando un trauma.

Si tratta di un uomo di 46 anni di Castelfranco Veneto. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo in codice verde. È successo poco prima delle 12 di oggi. A Cervignano del Friuli, invece, un'ora più tardi, nella zona dello scalo ferroviario - settore carro merci dell'Interporto, un operaio è caduto da un'altezza di circa tre metri.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza, l'elicottero sanitario decollato da Cervignano e la Polizia Ferroviaria di Cervignano del Friuli. L'operaio ferito è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in gravi condizioni.