Dormiva in piazzale Cella, portato all’ex Cavarzerani

Un 26enne pakistano, senza regolare permesso di soggiorno e arrivato in Friuli attraverso la rotta balcanica, è stato trovato dalla Polizia locale di Udine ieri mattina mentre dormiva in piazzale Cella.

Gli agenti stavano effettuando un ordinario controllo quando hanno visto il ragazzo disteso e si sono avvicinati per accertamenti. Lo hanno portato all’ex Cavarzerani per le procedure di rito, che consistono nell’identificazione e in uno screening sanitario.

Il giovane dovrà osservare un periodo di isolamento prima di essere assegnato alla struttura che accoglie i profughi, sempre all’interno dell’ex caserma di via Cividale.

“Al netto del singolo episodio, è nostro dovere tenere alta l’attenzione rispetto ai flussi della rotta balcanica”, è il commento del sindaco Pietro Fontanini. “Il nostro confine orientale continua a essere perforato con una certa facilità e il nostro territorio è sottoposto a una pressione costante. Non servono particolari sforzi per rendersi conto di quanto siano diversi i fenomeni che denunciamo dall’emergenza legata alla guerra in Ucraina. La speranza è che questa dicotomia faccia aprire finalmente gli occhi a tutti: ci sono persone letteralmente costrette ad abbandonare la propria terra e altre che scelgono deliberatamente di farlo”.